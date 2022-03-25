الكويت – شهدت الكويت، امس الخميس، انطلاق أول بطولة نسائية دولية للملاكمة، بمشاركة 32 لاعبة من 8 دول عربية وأجنبية.

ووفق وسائل إعلام محلية، “انطلقت بطولة الكويت النسائية الأولى للملاكمة في صالة اتحاد الملاكمة بضاحية صباح السالم، (جنوب العاصمة)”.

ويشارك في البطولة 32 ملاكمة من الكويت، والسعودية، ومصر، وألمانيا، ونيجيريا، والأردن، وتونس، ولبنان.

واستهلت البطولة بخمس نزالات في الأدوار التمهيدية، الأولى والثانية منها للصغار، والثلاثة الأخرى للكبار، وتشارك الكويت في البطولة بـ7 لاعبات.

والأربعاء، جرت مراسم القرعة والوزن لجميع اللاعبات، في الأوزان السبعة المختلفة المعتمدة في البطولة، التي ترعاها اللجنة الأولمبية الكويتية، واتحاد الملاكمة.

والملاكمة، رياضة يهاجم فيها اللاعبين من نفس الوزن بعضهم باستخدام ايديهم (بوكس) فى فترات بين 1 إلى 3 دقائق في الجولة الواحدة،

وتحسب النقاط للضربات القوية والنظيفة في المنطقة القانونية على جبهة جسم الخصم فوق الخصر والضربات على الرأس والجذع تقييمها أكبر.

الأناضول