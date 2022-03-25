الرباط – شهد المغرب، امس الخميس، احتفالية اختيار الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.

ونظمت الاحتفالية بمسرح محمد الخامس وسط العاصمة، تحت إشراف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب.

وقال محمد بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، في الحفل الافتتاحي، إن اختيار الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، يعكس مكانتها الخاصة إفريقيا وعربيا وإسلاميا ودوليا.

وأوضح أن “الرباط تعتبر مدينة للعيش المشترك تتجسد فيها أسمى صور ومعاني التسامح والتعايش، وتراثا إنسانيا عالميا تجتمع فيها مختلف مظاهر الأصالة والحداثة”.

كما أكد أن “اختيار الرباط يبرز الدور الريادي للمغرب في تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، والدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام ورسالته النبيلة ومنح الثقافة المكانة التي تليق بها”.

بدوره قال محمد سالم المالك، مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن الرباط قادرة على حمل رسالة العالم الإسلامي الثقافية للعالم أجمع.

وقدم المالك الشكر لعاهل المغرب الملك محمد السادس، مؤكدا أن الاحتفالات ستشهد مئات الفعاليات الثقافية خلال العام الجاري، أبرزها “المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية”.

واختارت “إيسيسكو” مدينة الرباط المغربية عاصمة للثقافة، ضمن برنامجها لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، لما تزخر به المدينة من موروث ثقافي وعمراني وفني عريق.

الأناضول