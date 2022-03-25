الرباط – ​​​​​​​أعلن المغرب، امس توقيع 8 اتفاقيات استثمار مع شركات دولية في قطاع صناعة السيارات، بإجمالي 1.7 مليار درهم (175 مليون دولار).

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، إن “وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، ترأس في الرباط حفل توقيع 8 اتفاقيات استثمارية مع مصنعين دوليين، للمعدات الأصلية للسيارات، ستوفر 12 ألف فرصة عمل”.

وتندرج الاتفاقيات الاستثمارية الثمانية، “في إطار تطوير الاندماج العميق والارتقاء النوعي لمنظومة الأسلاك الكهربائية للسيارات”، بحسب الوزارة.

والشركات الخمس المصنعة، للمعدات الأصلية للسيارات، هي: Yazaki وSumitomo وLear وStahschmidt وTE Connectivity.

وقال وزير التجارة والصناعة المغربي في البيان إن “هذه المشاريع مؤشر قوي على مدى جاذبية المنصة الوطنية للسيارات، وعلى مرونتها وقدرتها على التأقلم”، وفق البيان.

وستنفذ الشركات الأجنبية الخمس، مشاريعها الاستثمارية في أربع مدن، وهي طنجة والدار البيضاء ومكناس (شمال)، والقنيطرة (غرب).

الأناضول