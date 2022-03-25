ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال حليمة البوسيفي لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بوضع السجون.

وأشار بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد إلى أن الجانبين بحثا سبل النهوض بالعدالة الجنائية في جميع ربوع ليبيا، والعمل على تقريب التقاضي، ونقل المتهمين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى النيابات والمحاكم.

وأشاد المنفي بمساهمات الوزارة في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي عمل عليه الرئاسي طيلة الأشهر الماضية، ونجاحها في تمكين المحاكم والنيابات لتسهيل الخدمات للمواطنين دون معاناة، مشددًا على أهمية استمرار جهود إرساء العدل وقيم الحق والتقاضي وحل المنازعات والمصالحة بين الناس.

وتابع المنفي: إن كل هذا من شأنه بناء وطن يسع الجميع فيما أكدت البوسيفي أن قضايا السجناء هي من أولويات الوزارة والتعامل مع مختلف الملفات التي تختص بها، وذلك في إطار المصالحة الوطنية وتأكيدا لقيم العدالة للاتجاه بالبلاد في طريق الاستقرار والسلام.