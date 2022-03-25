ليبيا – اجتمع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها ريتشارد نورلاند مرئيًا اليوم الجمعة مع المترشّح الرئاسي عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا.

الجانبان ناقشا آخر المستجدّات في ليبيا، وسبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

كما تطرقا إلى سبل تخفيف معاناة الشعب الليبي اقتصاديًا وخدميًا، وأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي الليبي في هذه الظروف الدولية الصعبة.

هذا وقد تحدّث المترشّح الرئاسي أيضًا، مع المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، صباح اليوم الجمعة، بخصوص التطوّرات الأخيرة في ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدّات في ليبيا، وسبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة،وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

كما تطرقا إلى سبل تخفيف معاناة الشعب الليبي إقتصاديًا وخدميًا، واهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي الليبي في هذه الظروف الدولية الصعبة. كما تطرقا إلى اهمية المحافظة على معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادتها وحماية الموارد الناتجة عنها وضمان عدالة توزيعها على كافة مناطق ليبيا.