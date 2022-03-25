الجزائر – انطلقت امس الخميس فعاليات الدورة الـ25 للمعرض الدولي للكتاب بالجزائر، بمشاركة 1250 ناشرا من 36 دولة، بينها تركيا.

ووفق مراسل الأناضول، افتتح رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، المعرض الدولي للكتاب في نسخته الـ25، بمشاركة 1250 ناشرا من 36 دولة، بينها تركيا.

ومن المقرر أن يفتح المعرض الدولي أبوابه للجمهور بدءا من غد الجمعة الموافق 25 مارس/آذار الجاري وحتى 1 أبريل/نيسان المقبل، تحت شعار “الكتاب جسر الذاكرة”.

وزار بن عبد الرحمن أجنحة المعرض المقام بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر، برفقة بوزيرة الثقافة صوريا مولوجي، وعدد من وزراء الحكومة.

وقالت إدارة المعرض، في مؤتمر صحفي الأحد، إنّ الدورة الحالية يشارك بها 1250 ناشرا من 36 دولة بمختلف قارات العالم.

فيما أوضح رئيس المعرض محمد إيقارب، إنّ إيطاليا ضيف شرف الدورة الحالية، وأنّ عدد الناشرين ارتفع بنسبة 26 بالمئة مقارنة بدورة 2019، التي سجلت مشاركة 1033 ناشرا.

ومن المقرر أن يشارك الروائي الجزائري الحبيب السايح، والأردني جلال برجس، والكويتية بثينة العيسى، إضافة إلى مؤلفين شباب وشخصيات ثقافية عديدة، بحسب إيقارب.

وقبل أيام قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إعفاء دور النشر من تكاليف إيجار أجنحة المعرض، حرصا على تعزيز وتطوير الإنتاج الثقافي وتشجيعا للقراءة.

ويأتي تنظيم النسخة الـ25 من معرض الجزائر للكتاب بعد انقطاع استمر عامين بسبب ظروف جائحة كورونا.

ومعرض الجزائر الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية سنوية تنظم تحت رعاية وزارة الثقافة، وتقام بقصر المعارض الصنوبر البحري في الجزائر العاصمة.

الأناضول