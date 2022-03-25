واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيعتبر نفسه “محظوظا جدا” إذا خاض الرئيس السابق دونالد ترامب ضده انتخابات 2024 الرئاسية للمرة الثانية.

وتأتي ملاحظة بايدن في الوقت الذي يواجه فيه الديمقراطيون معدلات تأييد عامة منخفضة، بالإضافة إلى إشارة ترامب إلى أنه من المحتمل أن يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024.

وتعليق بايدن جاء ردا على أحد المراسلين الذي أشار إلى أن هناك مخاوف واسعة النطاق في أوروبا من أن شخصية مثل سلفه (ترامب) قد يتم انتخابها رئيسا مرة أخرى، حيث سأل الصحفي عما إذا كانت هناك “أي خطوات وأي شيء يحاول القيام به والناتو، لمنع ترامب من التراجع عن مبادرات حلف الأطلسي.

وأجاب بايدن أنه كان “لا ينوي” الترشح للرئاسة بعد تركه لمنصب نائب الرئيس في عام 2017، لكنه غير رأيه في وقت لاحق من ذلك العام عندما رأى عنصريين يتظاهرون في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا “يحملون مشاعل ولافتات نازية”.

وشدد ترامب على أن الانتخابات مزورة وانه هو الفائز بها وليس بايدن، علما أن المحاكم رفضت عشرات الدعاوى القضائية التي رفعها الرئيس السابق وحلفاؤه للطعن في نتائج انتخابات 2020.

وكان ترامب قد قال قبل أسبوعين في خطاب ألقاه أمام مانحين جمهوريين في نيو أورلينز: “لقد فزنا بالفعل في الانتخابات الرئاسية مرتين”، وأضاف “والآن أشعر بأنني ملزم بأن علينا أن ننظر بقوة في فعل ذلك مرة أخرى”.

وتابع قائلا: “نحن ننظر إلى الأمر بقوة شديدة جدا.. علينا أن نفعل ذلك.. علينا أن نفعل ذلك”.

المصدر: شبكة “cnbc” الأمريكية