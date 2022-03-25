إنجلترا – ذكرت صحيفة “موندو ديبوتيفو” الإسبانية اليوم الجمعة، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من أبرز المرشحين للانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة يستهدف في المقام الأول ضم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وحال فشلت الصفقة، سينصب التفكير على صلاح وبعده على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وذكرت الصحيفة أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز مغرم بطريقة لعب صلاح رغم أنه ليس بالمهاجم الصريح مثل هالاند، لكنه سجل 153 هدفا في 239 مباراة مع الريدز، ويلعب كجناح أيمن، ويمكن أن يلعب كمهاجم وهمي.

وأفادت أن صلاح مختلف ومميز ولديه شخصية كافية ليكون قائدا أو من قادة مشروع كما يحدث في ليفربول حاليا، ويمكنه التعامل مع أجواء الكامب نو، بجانب جاذبيته التجارية في السوق الإفريقي ومصر.

المصدر: وكالات