ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشره موقع “بي أن إي إنتيلي نيوز” الإخباري الأوروبي أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تنعكس على الطاقة التصديرية الليبية من الغاز.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن إعلان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من مارس الجاري عزمه على تقليل اعتماده على واردات الغاز الروسي وخفض حجم المشتراة منه بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام 2022، ومن ثم إلى الصفر بحلول نهاية العقد قد ينعكس على ليبيا.

وأوضح التقرير أن أحد الأماكن المنطقية للبحث عن الغاز هو ليبيا التي تتمتع ببعض المزايا المتميزة، ومنها القرب الجغرافي من أوروبا وإمكانية إنشاء البنية التحتية للتصدير التي تربط شمال إفريقيا بأوروبا، بما فيها خطوط الأنابيب تحت الماء ومصانع الغاز الطبيعي المسال مع محطات التصدير.

ونقل التقرير عن محلل شؤون الطاقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا “روس كاسيدي” قوله: إن تحسن إمدادات الغاز الليبي إلى أوروبا سيكون على المدى الطويل وليس القصير. مشيرًا إلى إلى خط أنبايب “غرين ستريم” تحت الماء الذي ضخ الغاز لصقلية من حقول تديرها شركة “إيني” الإيطالية بين عامي 2004 و2014.

وقال “كاسيدي”: “قد تتاح لليبيا الفرصة لتصدير كميات أكبر من الغاز إلى إيطاليا وتحقيق أسعار غاز أعلى، فعلى المدى الطويل تمتلك البلاد القدرة على إمداد أوروبا بالمزيد من فيما تكثف “إيني” و”بريتيش بتروليوم” جهودهما للتنقيب عن الغاز ومساعدة الليبيين في تشكيل استراتيجية للغاز”.

وتحدث “كاسيدي” عن وجود بديل محتمل لخط الأنابيب الخامل فيما تمتلك مؤسسة النفط بطرابلس خيار محاولة إعادة فتح مصنع للغاز الطبيعي المسال ومحطة في مرسى البريقة، رغم عدم عمل هذا المرفق منذ العام 2011 فيما تطق المحلل اللآخر “هاميش كينير” على الوضع السياسي المضطرب في ليبيا.

وأوضح “كينير” أن احتمالية استمرار الاضطرابات السياسية في ليبيا تعني عرقلة أي جهود لاستئناف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر “غرين ستريم” أو في شكل غاز مسال؛ إذ لا يبدو في الأفق حل سياسي قريب، لأن العملية الانتقالية التي تأسست في العام 2021 على وشك الانهيار.

وتابع “كينير” بالقول: “هذا الانهيار قد يأتي مع عودة ظهور حكومتين متنافستين خلال هذا الشهر، ومع ذلك ما زال لدي بعض الأمل فهذا لا يعني أن هذا غير ممكن؛ لأن المزيد من الاستثمار يمكن أن يحدث من دون حل سياسي أو حتى تخفيف التوترات”.

واستشهد “كينير” بالمفاوضات التي تجريها منذ مدة شركة “إيني” الإيطالية ومؤسسة النفط في طرابلس بشأن زيادة احتياطيات الغاز في ليبيا، مرجحًا احتمالية أن تظل المخاطر السياسية تمثل خطرًا رئيسيًا على ليبيا لمدة الـ12 شهرًا القادمة على أقل تقدير.

ترجمة المرصد – خاص