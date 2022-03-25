ليبيا – كشف تقرير إخباري مقتضب نشره موقع “أغري لاند” المعني بأمور الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في جمهورية إيرلندا عن قرب تصدير ماشية إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن شركة “فياستار” الإيرلندية المعنية بتصدير المواشي تأكيدها حصولها على عقد لتوريد ألفي ثور من نوع “فريزيان” إلى ليبيا، مشيرة إلى مساعيها لتجميع الكمية المطلوبة التي ستغادر إيرلندا منتصف أبريل المقبل.

وأضافت الشركة أن الثيران لتكون مطابقة للمواضفات المطلوبة من قبل الجانب الليبي يجب أن يزن الواحد منها أكثر من 200 كيلوغرام، ومن دون قرون، وغير مصابة بداء سعفة فروة الرأس أو الجلد، وهو مرض فطري يصيب الماشية في العادة والإنسان ومعدٍ جدًا.

ترجمة المرصد – خاص