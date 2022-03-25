ليبيا – انتقد تقرير تحليلي نشره موقع “ذا نيو هيومانتيريان” الإنساني السويسري تعامل أوروبا مع المهاجرين الأوكرانيين وغير الشرعيين القادمين من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد وجود ازدواجية في التعامل، وهو ما يحتم بناء نموذج قيم لكيفية إصلاح علاقة الاتحاد الأوروبي بالمهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة والآسيويين القادمين عبر الأراضي والسواحل الليبية إلى أوروبا.

وأشار التقرير إلى استمرار الاتحاد الأوروبي في انتهاج سياسة الترحيب اللامحدود بالمهاجرين الأوكرانيين، في مقابل صد وردع واحتواء الأفارقة والآسيويين باستخدام خفر السواحل الليبيين ممن يتم تمويلهم وتجهيزهم وتدريبهم من قبل الاتحاد لارتكاب جرائم عديدة في البحر الأبيض المتوسط وفي مراكز الاحتجاز.

وأختتم التقرير بالتأكيد على وجوب منح الأفارقة والآسيويين الحق في الحياة شأنهم شأن الأوكرانيين الذين تعاملت معهم أوروبا وفقًا لسياسة البقاء المؤقت لمدة 3 سنوات، مع منحهم حق العمل، فيما لم يحصل غيرهم سوى على الانتظار الطويل لمعالجة طلبات اللجوء والاعتراض البحري والموت.

ترجمة المرصد – خاص