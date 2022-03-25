ليبيا – وصف الناطق باسم الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل ما يقترحه رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بإجراء انتخابات برلمانية فقط في أجزاء من ليبيا في شهر يوليو المقبل، بـ”بيع للأوهام”.

عبدالجليل أوضح في حديث مع برنامج “المسائية” الذي بث عبر قناة “الجزيرة”القطرية أمس الخميس أن المقترح غير مقبول سياسيًا ولا اجتماعيًا ولا أمنيًا، كما أنه غير قابل للتطبيق، وسيحدث انقسامًا أكبر في البلاد.

وأكد أن حكومة الدبيبة هي من وأدت الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه “لا يمكن الوثوق فيها، كما أنها لا تنوي إنجاح هذه الانتخابات”.

وأردف:”إن أهم ما تعد به حكومة باشاآغا هو إجراء انتخابات سياسية وبرلمانية في أرجاء ليبيا كلها بعكس ما هو عليه الحال مع حكومة الدبيبة، التي تعمل في أقل من 20% من البلاد”.

وأضاف أن مشاركتهم في هذه الحكومة جاء لأجل العبور بالبلاد من هذه المرحلة، والوصول إلى انتخابات شفافة وقانونية.

وعن المخاوف من التحالف مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قال المتحدّث إن الحديث عن اتفاق بين فتحي باشاغا وخليفة حفتر غير دقيق، وأن الأمر يتعلّق باتفاق بين أجسام سياسية ليبية تريد إنقاذ البلا.

واستدرك: “وإن يكن، نحن نريد الاتفاق مع الخصوم من أجل السلام”.

وردًا على من يشكك في شرعية حكومة باشاآغا، قال عبد الجليل إنها نتجت عن اتفاق ليبي-ليبي بين مجلسي الدولة والنواب والمكونات السياسية والأمنية والاجتماعية في البلاد، مؤكدًا أن عليها توافقًا كبير دون أي تدخل خارجي، وهي المرة الأولى منذ 2014.

وبين أن الحكومة تجنب التصعيد وتلتزم التأني، ولا تريد مزيدًا من الحروب وسفك الدماء، وأنها تتواصل مع الأطراف كلها، كما أنها ستدخل طرابلس في القريب العاجل دخولًا سلميًا.

ونفى عبد الجليل شكوك الانقسام الداخلي التي تحوم حول حكومة باشاآغا قائلًا إنه تنازل عن ترشّحه السابق للرئاسة، واتحد مع فتحي باشاآغا لأجل مصلحة ليبيا،وإنهم منفتحون حتى على الخصوم لأجل الحوار.

وتابع عبدالجليل حديثه:” إن حكومة باشاآغا تختلف عن حكومة الدبيبة بأنها على وفاق مع البرلمان ومجلس الدولة ومعظم المكونات السياسية، وهو ما يجعلها قادرة على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

أما عن سبب وجودهم في تونس، قال عبد الجليل: إنهم ينتظرون الوقت المناسب لعدم خلق المزيد من الصراعات.