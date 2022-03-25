ليبيا – توقع تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار “غلوب نيوز واير” الدولي نموًا سنويًا مركبًا بمقدار 6.1% في سوق سيارات نقل الركاب في ليبيا خلال عقد زمني.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى إمكانية تحقق هذا النمو المتمثل نمو استثماري مضاعف عبر إعادة استثمار الأرباح في كل فترة زمنية خلال العقد الزمني الممتد بين العامين 2021 و2031، للوصول إلى مبيعات تزيد عن 5 ملايين ونصف المليون سيارة بحلول العام الأخير من العقد.

وأضاف التقرير: إن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من كوريا الجنوبية وأوروبا والصين والولايات المتحدة فضلًا عن العديد من البلدان الأخرى تهيمن على الطرق في ليبيا، في وقت نما فيه عدد سكان المناطق الحضرية خلال الـ50 عامًا الماضية بوتيرة سريعة.

وتابع التقرير أن في كل عام ينتقل عدد متزايد من الأفراد إلى المدن الكبرى حيث تتوفر خدمات وبنية تحتية أفضل؛ إذ يعيش غالبية سكان المناطق الحضرية على طول الساحل الليبي الذي يضم أكبر مدن البلاد، بما في ذلك العاصمة طرابلس، متطرقًا لمؤشرات البنك الدولي لمعدل التحضر في ليبيا.

وأوضح التقرير أن هذا المعدل بلغ 78.75% في العام 2016، فيما بلغ معدل النمو السكاني في المناطق الحضرية 1.18% مؤكدًا أن نظام النقل الليبي يتضمن عددًا محدودًا من الأساليب مثل الطائرات والمراكب المنقولة بالماء والمركبات البرية مثل السيارات والشاحنات.

وبين التقرير أن الرحلات المحلية لنقل الركاب والمنتجات تتم بشكل أساسي عن طريق المركبات البرية مثل السيارات والشاحنات وبدرجة أقل الحافلات، في وقت من المتوقع فيه أن تؤدي هذه العوامل إلى دفع مبيعات سيارات الركاب في البلاد، متحدثًا عن العلامات التجارية الموجودة في سوق النقل.

وأضاف التقرير: إن “تويوتا” احتلت المرتبة الأولى في فئتها بحصة سوقية تزيد عن 34% في العام 2020 من إجمالي عدد السيارات على الطرق في ليبيا، فيما من المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات الجديدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4% خلال الفترة المتوقعة بين العامين2021 و2031.

وتابع التقرير: إن زيادة التحضر وشعبية سيارات الدفع الرباعي وحظر استيراد بعض السيارات المستعملة إلى دفع سوق سيارات الركاب في ليبيا إلى التنافس إلى حد ما لأن يتميز على الصعيد المحلي بقدرة تنافسية عالية وموحدة. مشيرًا إلى عدد من العلامات التجارية الأخرى في السوق.

وأكد التقرير أن هذه العلامات هي “هيونداي موتور” و”جنرال موتورز” و”فولكس فاغن” و”كيا كوربوريشن” و”سوزوكي موتور كوربوريشن” و”دايملر إيه جي” و”فورد موتور كومباني” و”زد إكس أوتو” و”بي أم دبليو إيه جي وغيرها. مبينًا أن تحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع الدخل المتاح للمستهلكين عاماين مؤثرين.

وأضاف التقرير: إن هذين العاملين تسببا في نمو قطاع سيارات الركاب في ليبيا بشكل ثابت من ناحية الطلب من النقل إلى النقل المريح ومن وسائل النقل المريحة إلى وسائل النقل الفاخرة والآمنة فالبلاد تشهد تحولًا تدريجيًا في صناعة سيارات الركاب.

ترجمة المرصد – خاص