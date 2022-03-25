لبنان – تداولت بعض وسائل الإعلام، خبرا حول الاشتباه بوجود سلاح مع أحد ركاب طائرة تركية متجهة من العاصمة اللبنانية بيروت الى اسطنبول صباح اليوم.

على الأثر، رد مكتب وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، موضحا أنه “لدى تفتيش حقيبة مسجلة (شحن) قبل نقلها الى الطائرة والعائدة لأحد المسافرين عند المهبط الشرقي لنظام جرارات الحقائب BHS، عثر على مخزن مسدس (ممشط) وإحدى عشرة طلقة عيار 9 ملم صالحة، لذلك وعلى الفور طلب الى طاقم الطائرة التركية استدعاء الراكب صاحب الحقيبة وتمت احالته مع المضبوط الى فصيلة الضابطة العدلية”.

وأضاف البيان، “قام طاقم الطائرة بعد خروجه بإجراء مسح أمني روتيني للتأكد من عدم ترك المسافر المذكور أي من أغراضه في الطائرة التي عادت وأقلعت في وقت لاحق. وبعد التحقيق مع الراكب، تم اخلاء سبيله بسند إقامة بناء لإشارة القضاء المختص”.

المصدر: MTV