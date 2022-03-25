بروكسل – رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي لكرة اليد، طلب الاتحاد الروسي إيقاف تعليق الأندية والفرق الروسية عن المشاركة في البطولات الأوروبية طوال مدة الإجراءات.

وقال البيان: “اتخذت محكمة الاتحاد الأوروبي لكرة اليد إجراءات مؤقتة من خلال رفض طلب الاتحاد الروسي لكرة اليد تعليق قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي طوال مدة الإجراءات”.

وفي 28 فبراير، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة اليد تعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية والبيلاروسية إلى أجل غير مسمى في المسابقات الواقعة تحت رعاية المنظمة الأوروبية”.

وفي 23 مارس، تقدم الاتحاد الروسي بشكوى إلى محكمة الاتحاد الأوروبي لكرة اليد ضد قرار التعليق، كما تم تقديم اقتراح تعليق قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لحين صدور القرار الرئيسي.

وسيتم اتخاذ القرار بعد جلسة استماع علنية في مرحلة لاحقة وفقا للإجراءات التي وضعتها محكمة الاتحاد الأوروبي لكرة اليد.

بالإضافة إلى تعليق الأندية والمنتخبات الروسية عن المشاركة في بطولات كرة اليد الأوروبية، أجلت المنظمة بطولة أوروبا لكرة اليد الشاطئية للاعبين تحت سن 16 والبطولة التأهيلية لبطولة كرة اليد الشاطئية الأوروبية 2023، اللتين كانتا من المقرر أن تجريا في موسكو يوليو 2022.

المصدر: وكالة “تاس”