ليبيا – قال مدير عام مركز الدراسات المالية في ليبيا سعيد إسماعيل إنه لم يكن النفط وسيلة ضغط على أي حكومة ليبية للحد من نفوذها أو تقليل من حجم إنفاقها على الأقل في الأجل القصير ولن يكون، نظرًا لامتلاك الحكومات وسائل أخرى لتمويل نفقاتها وهو الاقتراض من المصرفين المركزيين أثناء الانقسام.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف: “هكذا فعلت الحكومة الليبية المؤقتة في الشرق وحكومة الإنقاذ والوفاق في الغرب طوال الخمس أو الست سنوات من عملها، حيث وصل الدين العام ما يتجاوز 70 مليارًا في ظل انعدام التمويل من عائدات النفط، وكذلك الحكومة في الغرب الليبي بلغ ما يتجاوز 90 مليارًا، مع تذبذب إنتاج النفط من عمليات إغلاق للحقول”.

وأشار إلى أنه إذا أراد مجلس النواب الضغط على حكومة عبدالحميد الدبيبة، فعليه التحكم في أحد مصادر التمويل، وهو المصرف المركزي، حيث يقوم هذا المصرف بعمل وزارة المالية.

وأكد أن حكومة عبد الحميد الدبيبة مصروفاتها تستمر بالمخالفة للقانون المالي للدولة الليبية، خاصة أنها تقوم بالصرف من حساب الطوارئ دون صدور قانون للطوارئ من قبل مجلس النواب.