ويلز – حقق المنتخب الويلزي فوزا ثمينا على نظيره النمساوي 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس الخميس في نصف نهائي المسار الأول للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

ويدين المنتخب الويلزي بالفضل في الفوز لنجمه غاريث بيل الذي سجل هدفيه في الدقيقتين 25 و51، فيما سجل هدف النمسا مارسيل سابيتسر في الدقيقة الـ64.

وسيتنافس المنتخب الويلزي على خطف بطاقة المونديال عن المسار الأول للملحق الأوروبي مع الفائز من المواجهة بين المنتخبين الإسكتلندي والأوكراني التي تأجلت إلى يونيو المقبل.

المصدر: RT