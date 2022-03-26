القاهرة – أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الهجمات الحوثية الأخيرة على منشآت النفط والبنية التحتية السعودية.

واعتبر أبو الغيط أن “استمرار هذه الجماعة فى إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة هو عمل إرهابى خطير ينطوى على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة بوقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرف دقيق”.

وأكد أبو الغيط أن “استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بما فى ذلك تلك التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة، يُمثل تطورا خطيرا لابد أن ينتبه له المجتمع الدولي الذى يتعين عليه التعامل بحزم أكبر مع هذه العمليات الإرهابية، وما تُمارسه ميليشيا الحوثي من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن “القوات السعودية قد تعاملت بكفاءة ويقظة مع الهجمات، وتمكنت من اعتراض وتدمير 9 مسيرات، وأن التضامن الدولي مع المملكة لابد أن ينعكس في موقف واضح من جانب المجتمع الدولي حيال هذه الهجمات، ومن يقف وراءها أو يُدعمها”.

المصدر: “اليوم السابع”