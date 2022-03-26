إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس العراقي

إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس العراقي

بغداد – أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن إجراءات أمنية مشددة اتخذت في المنطقة الخضراء الحكومية ومحيطها قبيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر المراسل، أن إجراءات أمنية مكثفة في مجلس النواب العراقي سبقت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف، أن الإجراءات بدأت في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأشار المراسل إلى أن السلطات الأمنية منعت دخول المواطنين إلى المنطقة الخضراء واقتصر دخولها على الذين يحملون بطاقات دخول خاصة بالمنطقة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم السبت وسط أزمة سياسية كبيرة.

المصدر: RT