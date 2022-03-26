ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة استخدم منح الزواج كوعود ودعاية انتخابية قبل فشل إجراء انتخابات 24 ديسمبر الماضي.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الخميس، أوضح أن عددًا من الشباب سارعوا بعقد الزواج بانتظار الحصول على المنح، ولكن بعد فشل إجراء الانتخابات أصبحت المنح حديث الساعة، لأنها أصبحت وعودًا كلامية، وتركهم في مواجهة صعوبات الحياة لوحدهم.

ولفت الخبير إلى ارتفاع سعر الصرف مع بداية الأزمة الأوكرانية الروسية وارتفاع أسعار المنتجات، ما رفع معدلات التضخم وفاقم معاناة الأسر وخاصة الشباب المتزوج حديثًا.

واعتبر الأوجلي أن تلك الوعود غير الحقيقية والمظاهرات ستدفع بالدبيبة إلى تسليم السلطة سريعًا للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.

وأعرب عن اعتقاده أن احتجاجات الشباب المتواصلة خلال الأيام الماضية واليوم الخميس، ستشكل دفعة لاستكمال الضغط الدولي على الدبيبة لتسليم السلطة إلى باشاغا وإنقاذ البلاد.

الأوجلي أكد أن الدبيبة يتلاعب باقتصاد ومصير الدولة وأحلام الشباب مما سيجعله يخرج من الباب الضيق برفض شعبي كبير.