الحوثيون يستهدفون 16 موقعا في السعودية.. والتحالف: لا تختبروا صبرنا

الحوثيون يستهدفون 16 موقعا في السعودية.. والتحالف: لا تختبروا صبرنا

السعودية – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تضرر منشآت باستهداف الحوثيين للمملكة بصواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة، وحذر التحالف الحوثيين من التمادي أن لا يختبروا صبرنا.

وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تعرضت لـ 16 “هجوما عدائيا”، وقال: “نمارس ضبط النفس من أجل أشقائنا اليمنيين لإنجاح المشاورات”.

وبثت وكالة الأنباء السعودية تسجيلات مصورة لبعض الأماكن التي استهدفها القصف.

كما نشرت “قيادة القوات المشتركة لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون “تجاه المملكة اليوم لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية”، حسب الوكالة.

وقال التحالف في بيان إن إضرارا مادية طالت بعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات، وأنه تم استهداف خزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب.

وأضاف أن حريقا محدودا نشب في محطة توزيع الكهرباء، إثر سقوط “مقذوف معادٍ” على المحطة بصامطة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وكان التحالف أعلن أن “الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة جيزان”، كما “دمرت مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة نجران”.

وقال التحالف في البيان “نرصد ونراقب مصادر الأعمال العدائية ولا زلنا نمارس ضبط النفس، ونحتفظ بحق الرد في التوقيت المناسب”.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية