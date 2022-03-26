اليمن – أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، السبت، أن أكثر من 190 ألف مهاجر في اليمن بحاجة إلى المساعدة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، عبر “تويتر”، إنه “بعد سبع سنوات من الصراع، أصبحت الحياة أصعب في اليمن، فيما فر أكثر من 4 ملايين شخص من منازلهم”.

وأفادت بأن “أكثر من 190 ألف مهاجر (لم تحدد جنسيتهم) بحاجة ماسة إلى المساعدة في اليمن”.

كما طالبت المنظمة، بمساعدتها “على مواصلة دعم الأشخاص المتنقلين”.

ويعد اليمن، وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصا السعودية.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول