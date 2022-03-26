السيسي يؤكد لمحمد بن سلمان تضامن مصر مع السعودية ضد محاولات النيل من استقرارها

السيسي يؤكد لمحمد بن سلمان تضامن مصر مع السعودية ضد محاولات النيل من استقرارها

السعودية – تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أدان فيه الهجمات الأخيرة على المملكة.

وحسب وكالة “واس”، أدان السيسي خلال الاتصال “الهجمات الإرهابية على أراضي المملكة، واستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية”، مؤكدا “دعم وتضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة لمواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية”.

وبوقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيي سريع في بيان أنهم “استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة”.

كما أفاد بأنه تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

المصدر: “واس”