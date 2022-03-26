ليبيا- أكد المحلل المالي سليمان الشحومي أن قطاع النفط الليبي يعاني بشدة من فقدان التمويل اللازم لاستدامة الانتاج واستمرار القدرة التصديرية عند مستوياتها الحالية.

الشحومي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجنماعي”فيسبوك” إن الاستثمار في قطاع النفط يعني زيادة الاستكشافات من النفط والغاز لتعزز القدرة والتي توقفت منذ اكثر من عشرة سنوات الى الآن.

وتابع”كما ان العديد من الابار والحقول وخطوط النقل من الانابيب والسعات التخزينية وارصفة التصدير البحرية في امس الحاجة لمعالجات استثمارية بعد ما مرت به من تخريب وحرائق وانهيارات بالمكامن النفطية بالحقول ان الوضع يحتاج الي وقفة حقيقية من قبل الدولة الليبية بجميع مستوياتها”.

ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية اهملت الاستثمار في القطاع النفطي والذي يورد جل الايرادات الحكومية، برغم انها توسعت في الانفاق التسييري كالمرتبات والمصروفات على السيارات والسفريات والطائرات الرئاسية وتوسعت بشكل غير مسبوق في نفقات تجميلية شابها الفساد الذي اشتم رائحته النتنه الجميع وتمرغ في وحله الطامعون والمقربون .

كما أفاد أن حكومة الوحدة سارعت للتوسع في الانفاق التنموي في محاولة لارجاع المشروعات التنموية المتعثرة منذ سنوات طويلة برغم عدم وجود ميزانية معتمدة وفقا لما ينص عليه القانون المالي وقانون التخطيط لكنها تعثرت هي نفسها بسبب التخبط وسوء الادارة وعدم معالجة مشاكلها القانونية والفنية والادارية وتركت قطاع النفط والغاز بدون انفاق تنموي ولم يحصل على كفايته من التمويلات الاخرى كالمرتبات والنفقات التسيرية الاخرى.

وأضاف”في تقديري ان قطاع النفط والغاز يجب ان يكون على سلم اولوياتنا التنموية القادمة فهو القاطرة التي يمكن ان توفر الامكانيات للانفاق الحكومي علي التنمية واعادة الاعمار، فلا يمكن الحديث عن اي تنمية او اعادة اعمار الا عبر تحسين القدرة الانتاجية والتصديرية للنفط والغاز، فلو استخدمت الحكومة المبالغ التي خصصتها لمشاريع التنمية او ما خصصته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية وما خصصته لمنح الزواج وغيرها من نفقات الطوارئ ، ووجهتها لخدمة قطاع النفط والغاز لكان افضل انجاز ممكن ان تحققه حكومة مثلها”.

ونوّه إلى أن قطاع النفط والغاز قد يحتاج على الاقل 10 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة لتجديد بنيته الاساسية وزيادة القدرة الانتاجية.

وأوضح أنه سيكون امام الحكومة الليبية القادمة عندما تباشر مهامها فعلياً في اقرب وقت ان تركز على اعادة تأهيل وتطوير القطاع النفطي وحتما ستكون تحديات توفير التمويل أمر في غاية الاهمية والبحث عن اشكال ومصادر التمويل المختلفة محلياً وخارجياً وعبر اوعية مختلفة تفتح الباب للاستثمار المشترك والهادف والمنضبط لمصلحة الجميع .

وأردف:”الحكومة الحالية وهي تعيش حالة التخبط وهي تغادر المشهد اكتشفت انها اهملت قطاع النفط والغاز وافقدته القدرة على المناورة والاستفادة من ارتفاع الاسعار العالمية للنفط والغاز وفي محاولة هزلية ادعت قدرتها علي رفع القدرة الانتاجية والمساهمة في تغطية العجز في الطاقة بالسوق العالمي ولم تنتبه انها كانت في حاجة لتخصيص اموال ووضع برنامج عمل مكثف لتحقيق ما وعدت به”.

وشدد على أنه قد حان الوقت لوضع اطار محدد لتنمية وتأهيل القطاع النفطي على اسس جديدة يعاد فيها النظر في قانون النفط ودور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة والتفكير في طرح آليات وسبل لتعزيز قدرتها على الاستثمار والتمويل وتحويلها لقاطرة لتنمية الحقيقية فيما تبقى من عمر النفط الليبي والذي ضاع منه ستين سنة دون أي مستقبل حقيقي للبلاد والشعب.

وفي الختام أكد على أنه حان الوقت لاعادة انتاج مشروع وطني تنموية مستقبلي يستغل ما تبقي من عمر الثروة النفطية في ارساء قواعد لاقتصاد جديد و متنوع.