ليبيا – عبر عضو مجلس النواب علي الصول عن تيار واسع من البرلمانيين المنتقدين والرافضين لما أسماه بـ”التحرك المنفرد” للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.

الصول رأى في تصريح لصحيفة”الشرق الأوسط” أن ويليامز لا ترغب في استقرار ليبيا بدستور يشرع اختصاص كل السلطات، ويكفل حقوق المواطنين بكافة أطيافهم.

وانتقد الصول المستشارة الأممية، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها بالبلاد ريتشارد نورلاند، وقال إنهما يتدخلان بشكل غير مرغوب فيه لمحاولة إفشال وتقويض التقارب الليبي – الليبي، الذي أدى مؤخراً لتوافق الأطراف السياسية والأمنية كافة؛ وتمخض عنه توافق مجلس النواب ومجلس الدولة على إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر.