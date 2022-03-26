المغرب يعود بتعادل ثمين من الكونغو الديمقراطية في تصفيات مونديال قطر

المغرب يعود بتعادل ثمين من الكونغو الديمقراطية في تصفيات مونديال قطر

الكونغو – فرض المنتخب المغربي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة ضمن ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق يوان ويسا في الدقيقة الـ12، وعادل المغرب عن طريق طارق تيسودالي في الدقيقة الـ76.

وأضاع المغربي ريان ماي فرصة ذهبية للتسجيل بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة الـ55.

وأنهى منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نغوندا موزينغا في الدقيقة الـ85 لنيله الإنذار الثاني.

وسيلعب منتخب “أسود الأطلس” أمام جماهيره في مدينة الدار البيضاء في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل والتي ستحدد هوية المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المصدر: RT