ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخميس مع وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها علي العابد، حول آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا، والتحديات التي تواجه الوزارة.

المنفي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أهمية الدور الذي تقوم به وزارة العمل في تنظيم سوق العمل، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تفعيل برامج التدريب في البلديات، من خلال منظومة الباحثين عن العمل، وبرامج التدريب المعتمدة من قبل الوزارة.

وبدوره، استعرض الوزير ملامح خطة عمل الوزارة للعام الحالي، والجهود المبذولة لتدريب الباحثين عن عمل، من خلال مكاتب الاستخدام في كل المناطق، لتغطية احتياجات سوق العمل.

وتطرق المجتمعون إلى إجراءات اعتماد الملاكات الوظيفية لعدد من الوحدات الإدارية في مختلف القطاعات، وعدد من الوحدات الإدارية ومنها مستشفى قندولة القروي، ومستشفى القعرة القروي، مجمع عيادات ليبيا الكفرة، ومركز العلاج الطبيعي لملودة، مستشفى القرضبة القروي، مستشفى بالخاثر القروي، مستشفى الحوادث أبي سليم، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مركز تأهيل ذوى الإعاقة جنزور، المعهد العالي للتقنيات الهندسية، مستشفى زمزم القروي، مستشفى القيقب القروي، مركز البيضاء للأشعة، المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية المرج، العيادات المجمعة القرضبة، المعهد العالي لتقنيات وعلوم البحار الخمس، مستشفى درج القروي، مستشفى الكلى الزاوية، مركز المتفوقين بنغازي، الهيئة الوطنية لأبحاث البصمة الوراثية، المعهد العالي للتقنيات الزراعية المرج، مستشفى جردينة القروى، مركز زليتن للسكري والغدد الصماء، العيادات المجمعة تندميرة، المركز الليبي للبحوث الطبية، مستشفى نسمة القروي، وزارة الصناعة والمعادن.