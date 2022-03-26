ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إن موقف البرلمان الذي يتناغم مع رفضه المشاورات التي تقودها المستشارة الأممية ستيفاني يليامز في تونس، حول القاعدة الدستورية، جاء بعد أن استشعر مجلس النواب، الخطر على الاقتصاد الليبي والوضع المعيشي للمواطن، من استمرار حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن بقاء الدبيبة لأي فترة زمنية سيؤدي لإهدار كبير للمال العام ونفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة الفساد الكبير الذي تتسم به، إضافه إلى سياسات رئيس الحكومة السابقة التي وصفها بـ”الاستفزازية” في تعامله مع القوات المسلحة باعتبارها خصمًا، مما قد يؤدي لانهيار وقف إطلاق النار وعودة الحرب من جديد.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي بات يرى أن فتحي باشاآغا هو الشخص الوحيد من الغرب الليبي القادر على العمل في الشرق والجنوب والغرب، كما أنه سيكون الضامن لعدم عودة الحرب من جديد.

وحول إمكانية تفاعل المجتمع الدولي مع التحذير البرلماني، قال المحلل الليبي: إن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الملف الليبي بحذر؛ مشيرًا إلى أن هناك تصريحات لبعض المسؤولين الأمريكين تدعم حكومة باشاآغا؛ كونه “القادر” على قيادة ليبيا المرحلة المقبلة.

أما عن موقف الأمم المتحدة، فأكد المهداوي، أنه لا يعول عليه كثيرًا، خصوصًا وأن خارطة طريق بعثتها الأممية إلى ليبيا لم يكتب لها النجاح، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستحاول إيجاد مشروع حوار جديد من أجل إدارة الأزمة وليس حلها.