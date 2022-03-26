مالي – حقق المنتخب التونسي فوزا ثمينا على مضيفه المالي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم “قطر 2022”.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب مالي موسى سيسيكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.

وزاد سيسيكو أوجاع منتخب بلاده بعد أن تعرض للطرد في الدقيقة الـ40 لعرقلته سيف الدين الجزيري المنفرد بالمرمى، ليكمل منتخب مالي المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز خارج الديار وضع المنتخب التونسي قدما في مونديال قطر بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي ستقام في تونس الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT