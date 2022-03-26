ليبيا – عقد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان الخميس اجتماعًا افتراضيًا مع علي محمود من المؤسسة الليبية للاستثمار الذي لخص جهود المؤسسة لتحسين الشفافية وإدارة المؤسسة.

القائم بالأعمال أوردمان شدد بحسب ما أفادت السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الحاجة إلى ضمان أن تظل المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة وتقنية، وأن تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية حتى يتم رفع تجميد الأصول في المستقبل، ويمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا.