 اليوم الـ31 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – واصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية لليوم الـ31 بعد إعلان موسكو أمس عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عمليتها في أوكرانيا، وسط تصعيد الغرب إمداد كييف بالأسلحة.

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المصدر : RT