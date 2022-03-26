ديشامب يكشف سبب عدم مشاركة مبابي مع منتخب “الديوك” في مواجهة ساحل العاج

ديشامب يكشف سبب عدم مشاركة مبابي مع منتخب “الديوك” في مواجهة ساحل العاج

فرنسا – كشف ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي سبب عدم مشاركة كيليان مبابي في المباراة الودية أمام ساحل العاج أمس الجمعة والتي حسمها “الديوك” بنتيجة 2-1.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي: “مبابي يتحسن، لكن ليس بشكل كاف، لأنه مرهق من العلاج.. لذا لم يكن هناك داع للمخاطرة، كما أنها كانت فرصة للدفع بلاعبين آخرين”.

وأضاف: “مبابي سيكون جاهزا للمباراة الودية ضد جنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل”.

وغاب مبابي نجم باريس سان جيرمان عن ودية ساحل العاج بسبب إصابتة بالإنفلونزا، وشارك بدلا عنه كريستوفر نكونكو نجم لايزيغ الألماني الذي خاض مباراته الأولى بقميص المنتخب الفرنسي.

المصدر: وكالات