السنغال – نشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر حسابه في “تويتر” اليوم السبت مقطع فيديو يوثق استقبال مجموعة من الجماهير السنغالية لبعثة منتخب بلادها العائدة من العاصمة المصرية القاهرة.

ويظهر في الفيديو العديد من المشجعين السنغاليين وهم يحتفلون ويقرعون الطبول عند خروج بعثة منتخب بلادهم من مطار العاصمة السنغالية داكار.

ورغم خسارته للمباراة بهدف دون مقابل ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم “قطر 2022″، قدم المنتخب السنغالي بطل النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا أداء مشرفا على ملعب القاهرة الدولي بانتظار مباراة الإياب التي ستقام في السنغال الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل إلى المونديال القطري.

يذكر أن هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المدافع السنغالي ساليو سيسه بالخطأ في مرماه عندما ارتدت الكرة من القائم بعد تسديدة محمد صلاح وارتطمت بسيسه قبل أن تتابع طريقها لمعانقة الشباك السنغالية في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

المصدر: RT