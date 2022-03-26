ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الخميس بمكتبه في مدينة القبة عددًا من مديري الأمن في المنطقة الشرقية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اطلع المستشار صالح خلال اللقاء على مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية، وعلى سير العمل في المديريات.

بدورهم، ثمّن مديرو الأمن خلال اللقاء مجهودات وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم خلال فترة توليه منصبه.

وفي ختام اللقاء كرّم مديرو الأمن رئيس مجلس النواب لجهوده الحثيثة في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في ربوع البلاد.

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