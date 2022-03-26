ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة واجهت مشاكل كبيرة في الحصول على الميزانيات المطلوبة، مشيرًا إلى أن حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها لم تسيل الأموال المطلوبة للمؤسسة.

صنع الله وفي حوار مع راديو “مصراتة” نقله المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط ،قال: إنه ورغم حصول الحكومة الحالية على أعلى أرقام من الايرادات منذ 2013 حيث استلمت الحكومة في 2021 مبلغ 26 مليار دولار وهي الأعلى خلال السنوات الماضية بينما تحصلت المؤسسة على 11% فقد من الميزانية المطلوبة.

وأضاف أن أرقام الانتاج الحالية يمكن أن تتدنى في أي لحظة بسبب قلة التمويل، مما أدى لنقص الصيانة وتهالك البنية التحتية للقطاع.

وتابع صنع الله حديثه: “بعد 2011 وتحديدًا 5 سبتمبر عام 2011 عاودت المؤسسة الوطنية للنفط عملياتها واستطعنا الوصول لـ1.512 مليون برميل يوميا في مايو 2012 وهي تقريبًا معدلات ماقبل فبراير”.

وواصل حديثه: “منذ مايو 2012 بدأت محاولات استهداف المؤسسة ومحاولات تسييسها وابتزازها من جميع الاطراف دون إستثناء، وفي يوم 5 يوليو عام 2012حدثت أول عملية ابتزاز وإقفال للنفط في حوض سرت لاسباب سياسية”.

وأكمل: “وفي 28 يوليو عام 2013 تم إدخال إنتاج النفط بالكامل في صراع، وللأسف تدنى إنتاج ليبيا إلى أقل من 100 ألف برميل فقط”.

وأشار إلى أن المؤسسة أعادت الانتاج في نهاية 2014 لمليون برميل ثم حدثت حرب “الشروق” وتوقف الانتاج مرة أخرى لـ100 ألف برميل يوميًا فقط، حيث استمر الإقفال حتى تم طرد الجضران في سبتمبر 2016 واستطعنا العودة بالانتاج لـ1.3 مليون برميل يوميًا،بد بحسب قوله.

صنع الله ختم: “في يناير 2020 تم إقفال النفط مرة أخرى لـ9 اشهر حتى تم إعادة الإنتاج بترتيبات من المجلس الرئاسي ومجلس النواب وتحت إشراف المجتمع الدولي واستطعنا إعادة الإنتاج مرة أخرى”.