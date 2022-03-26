لابورتا: ديمبلي لم يبلغنا برغبته في البقاء مع برشلونة

لابورتا: ديمبلي لم يبلغنا برغبته في البقاء مع برشلونة

إسبانيا – صرح رئيس برشلونة خوان لابورتا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبلي الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في ختام الموسم الجاري لم يبلغ الإدارة برغبته في البقاء.

وقال لابورتا للصحيفة الإسبانية: “حتى اللحظة لم يبلغنا ديمبلي رغبته في البقاء. لا أعرف ما إذا اتصل بنا وكيله، لكن أعتقد أنه لم يقم بذلك، وإلا لكنت علمت”.

وأكد لابورتا أن عرض التمديد الأخير المقترح لديمبلي ووكيله “انتهت مدته في 20 ديسمبر 2021″، ما يعني أنه إذا قرر البقاء يتعين عليه قبول قيود الرواتب الجديدة المفروضة من قبل النادي على العقود الجديدة.

وبعد رفض ديمبلي عرض التمديد المقدم من برشلونة، طالبه مدربه تشافي هيرنانديز بالتمديد أو ترك النادي، ثم استبعد عن الفريق لمدة شهر، قبل العودة وتقديم مستويات جيدة خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف لابورتا محييا العمل الجيد لتشافي لاعب وسط برشلونة السابق تجاه المهاجم المميز المتوج مع بلاده بلقب مونديال روسيا “ربما نرى حاليا أفضل نسخة من ديمبلي منذ وصوله الى برشلونة”.

وتابع: “في نهاية الموسم، أعتقد أنه بطريقة أو بأخرى سنجري محادثات ضمن نطاق تقليص الرواتب الذي حددناه”.

المصدر: أ ف ب