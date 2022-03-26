إنجلترا – رفض ليدز يونايتد الإنجليزي عرضا من برشلونة الإسباني، للتخلي عن جناحه البرازيلي رافائيل دياز بيلولي المعروف باسم رافينيا والبالغ 25 عاما.

ويحاول برشلونة الحصول على خدمات رافينيا تحسبا لرحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض برشلونة 35 مليون يورو للاعب البرازيلي الدولي وهو أقل بكثير مما يطلبه ليدز، الذي أخبر النادي الكتالوني أنه يجب عليه دفع 75 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي في عقد رافينيا.

ويحظى رافينيا، الذي يحمل جواز سفر إيطالي، باهتمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ويلعب رافينيا، الذي يستمر تعاقده مع ليدز حتى 2024، بشكل منتظم مع المنتخب البرازيلي ومن المقرر أن يشارك في مونديال قطر مع “السامبا”.

المصدر: وكالات