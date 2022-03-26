قره باغ – أعلنت سلطات إقليم قره باغ، أن القوات الأذربيجانية قتلت اثنين من المقاتلين الأرمن في قره باغ، متهمة باكو بخرق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الدفاع التابعة لسلطات قره باغ أن “قوات العدو قتلت جنديين في جيش الدفاع بعدما أطلقت النار بأسلحة ومسيرات قتالية”.

وتابعت: “الأوضاع في المنطقة لا تزال متوترة”، معربة عن أملها أن “تتمكن قوات حفظ السلام الروسية من إيجاد حل لهذه المسألة”.

من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بـ”تضليل المجتمع الدولي” في ما يتعلق بالأوضاع في قره باغ.

وأشارت إلى أن “أرمينيا تنشر معلومات مضللة، وأن قوات أذربيجان كانت تجري أعمالا ترمي إلى تحديد مواقعها الميدانية”.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن “قوات أذربيجانية دخلت الخميس قرية باروخ الخاضعة لسيطرة قوات حفظ السلام الروسية”، معتبرة أن “هذه الخطوة تشكل خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وحذرت يريفان من “كارثة إنسانية” في قره باغ، عقب قطع إمدادات الغاز عن المنطقة إثر عمليات الصيانة، متهمة باكو بأنها “تعمدت قطع إمدادات الغاز عن سكان المنطقة من الأرمن”.

المصدر: “أ ف ب”