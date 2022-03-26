موسكو: التفاوض مع واشنطن حول عمل البعثات الدبلوماسية يجب أن يكون على أساس التكافؤ

موسكو: التفاوض مع واشنطن حول عمل البعثات الدبلوماسية يجب أن يكون على أساس التكافؤ

روسيا – أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للتفاوض مع واشنطن حول موضوع البعثات الدبلوماسية على أساس التكافؤ التام، متهمة الولايات المتحدة بعرقلة عمل المؤسسات الروسية في أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة اليوم السبت: “لا نتهرب من الحوار ومستعدون للتفاوض بشرط أن يكون ذلك على أساس التكافؤ التام ووجود حركة مقابلة، وهو أمر لا نرى بوادره لدى واشنطن، بل بالعكس، يعمل الجانب الأمريكي ما في وسعه لجعل أداء المؤسسات الخارجية الروسية في الولايات المتحدة أكثر تعقيدا، وذلك وسط أحاديث منافقة حول ضرورة الحفاظ على الوجود الدبلوماسي”.

ودعت زاخاروفا واشنطن إلى التفكير في التبعات المحتملة لمثل هذه التحركات.

المصدر: “نوفوستي”