ليبيا – أكدت بيانات صادرت عن وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الإيطالية (Ice) نشرتها السفارة الإيطالية في ليبيا على حسابها بموقع تويتر، تفوق إيطاليا على تركيا والصين من ناحية مكانة الشريك التجاري الأول لليبيا في عام 2021، بإجمالي مبادلات تجارية بقيمة 6.8 مليار يورو وبزيادة قدرها 160 في المائة عن العام السابق.

وكالة نوفا للأنباء ذكرت بأن حجم المبادلات الإيطالية الليبية كان قد بلغ في عام 2008 قيمة 17 مليار يورو أي أكثر من ضعف الأرقام الحالية.

وأفادت بأن إيطاليا تتمتع الآن بحصة سوقية تبلغ 17.25 في المئة في ليبيا متقدمة على الصين (11.61 في المئة) وألمانيا (9.16 في المئة) وإسبانيا (8.17 في المئة) وتركيا (7.46 في المئة).

وأشارت إلى أن تركيا كانت الشريك التجاري الأول لليبيا في عام 2020 الذي تفشى فيه وباء كوفيد -19 بحجم تبادل في مستوى ثلاثة مليارات يورو.

أما في عام 2019، فكانت الصين في صدارة الشركاء التجاريين لليبيا بعد أن بلغت قيمة التجارة الثنائية حوالي 6.5 مليار يورو ويؤكد هذا المعطى أن حجم المبادلات التجارية بين إيطاليا وليبيا في عام 2021 تجاوز فترة ما قبل تفشي الجائحة، وفق الوكالة.

كما مثلت إيطاليا أيضًا الوجهة الأولى للصادرات الليبية بقيمة إجمالية ناهزت 5.6 مليار يورو، وبتسجيل ارتفاع بنسبة 222.88 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغت الحصة السوقية 21.20 في المائة متقدمة على ألمانيا (11.47 في المئة)، وإسبانيا (11.03 في المئة)، والصين (11.49 في المئة).

وأوردت وكالة نوفا أن غالبية المنتجات المستوردة من ليبيا (أكثر من 98 في المئة) تندرج في فئة “الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، المواد البيتومينية، الشموع المعدنية” أي المنتجات المشتقة من الغاز والنفط.

كما حققت صادرات منتجات “صنع في إيطاليا” إلى ليبيا أداءً جيدًا ببلوغها حوالي 1.2 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 37 بالمئة في عام 2021.

ومثلت إيطاليا أيضًا أول سوق وجهة تصدير لليبيا في عام 2021 بحصة سوقية تبلغ 21.20 في المئة متقدمة على ألمانيا (11.47 في المئة) وإسبانيا (11.03 في المئة) والصين (11.49 في المئة).