ليبيا – قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز إنه تم أمس في تونس اختتام الاجتماع التشاوري الذي عُقِدَ على مدى ثلاثة أيام مع وفد مجلس الدولة المرشح للجنة المشتركة التي تيّسر أعمالها الأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة دستورية متينة لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

ويليامز أشارت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أنه حضر الجلسة الختامية ممثلو السلك الدبلوماسي في ليبيا والذين جددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة.

وتم تبادل النقاش مع وفد مجلس الدولة بشأن رؤاهم حول القاعدة الدستورية.

كما تقدمت ويليامز بالشكر لمجلس الدولة على تفاعله البَنّاء، مؤكدة أنها على ثقة من أن مجلس النواب سيلتحقون بهم قريبًا خاصة وباب المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة مفتوحاً على الدوام وسيتم بذل كل ما يمكن من أجل ليبيا.