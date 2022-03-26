إيران – يبدأ منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الدولية الجارية في فيينا بغية إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى اليوم السبت زيارة رسمية إلى طهران.

وأكد نائب الأمين العام والمدير السياسي للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، أنريكي مورا، على حسابه في “تويتر” الليلة الماضية أنه سيلتقي في طهران اليوم السبت مع كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا، نائب وزير الخارجية علي باقري.

وذكر مورا أنه يعمل على “ردم الفجوات المتبقية في مفاوضات فيينا”، مضيفا: “يتعين علينا إتمام التفاوض، والكثير على المحك”.

ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسق في المفاوضات التي انطلقت في أبريل العام الماضي من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 من خلال عودة واشنطن إليه ورفع عقوباتها المفروضة على طهران منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الصفقة، مقابل عودة إيران إلى الامتثال الكامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاق.

وأكد المعنيون في الأسابيع الأخيرة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات واقتراب الأطراف من التفاهم، مقرين في الوقت نفسه أن عدة نقاط خلافية لا تزال قائمة وتتطلب قرارات سياسية من واشنطن وطهران.

المصدر: RT