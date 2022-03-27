اتفاق أردني عراقي على تمديد استيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا

اتفاق أردني عراقي على تمديد استيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا

عمان – اتفق الأردن والعراق، أمس السبت، على مواصلة العمل بمذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك بواقع 10 آلاف برميل يوميا، تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء (شرق).

جاء ذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على لسان المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري.

وقال الحياري: “سيبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل/نيسان المقبل بعد أن توقف مطلع فبراير/شباط الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين”.

وبدأ الأردن مطلع سبتمبر/أيلول 2021، تنفيد اتفاقية لاستيراد النفط العراقي، بلغت كميته حتى نهاية يناير/كانون ثاني الماضي 1.505 مليون برميل بمعدل يومي 9899 برميلا.

كانت الاتفاقية وقعت بين البلدين في يناير 2021، وبموجبها يقوم الأردن بشراء النفط العراقي (خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية، بما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يومياً، بمعدل سعر نفط برنت ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد.

الأناضول