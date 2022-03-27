ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إنه ينشط الكثيرون في المدة الأخيرة في عقد اللقاءات والإجتماعات والهدف المعلن دائما هو المطالبة بإجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن.

البيوضي أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أنه وعندما تطلب الأجندة أو التوضيحات تكتشف أن الأمر برمته عبارة عن مؤامرة تهدف لتحقيق غرض سياسي ورسالة للمجتمع الدولي وأن أحدهم يريد إعادة ترتيب الأوراق استنادا على دعم معين سيتحقق من هذه اللقاءات.

وأضاف” كل هذا فقط ليقول أنا موجود، ويبرر كل ما يفعله ويمرر أجنداته المشبوهة، أما الإنتخابات فهو لا يسعى لها ما دام هناك مدد مفتوحة والصفقات السياسية قائمة، وكلهم يعتقد أن الإنخراط في الحوار الأممي وتعزيز صفقة ما يتم بهذه الممارسات الغبية”.

وأكد على أن البلاد بحاجة لمبادرة وطنية وتعزيز الحوار الأممي لإنجاز الإستحقاق الوطني وبعيداً عن الشبهات.