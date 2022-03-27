ليبيا – شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في نسخته الـ20 بعنوان “التحول إلى عصر جديد” في العاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح المنتدى “الشيخ تميم بن حمد آل ثاني” أمير دولة قطر حيث يرتكز المنتدى الذي يقام من 26 إلى 27 مارس الحالي، على عدد من المحاور منها التحالفات الجيوسياسية، والعلاقات الدولية والنظام المالي والتنمية الاقتصادية ومجال الدفاع، والأمن السيبراني والغذائي، والاستدامة وتغيير المناخ.

وينظم للمؤتمر العديد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين والأكاديميين من مختلف دول العام.

ومن ضمن فعاليات هذا المنتدى شاركت المنقوش كمتحدث رئيسي فى حلقة حوارية بعنوان” اقتصاديات الحرب” وستلتقي بعدها ببعض من المسؤولين المشاركين على هامش المنتدى.

المنقوش قالت إن مجلس النواب كجهة تشريعية لم يقم بعمل جيد فيما يتعلق بوضع قوانين جديدة وأسس جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالسوق السوداء والفساد الاقتصادي.

وأضافت في جلسة بعنوان “اقتصاديات الحرب” ضمن فعاليات منتدى الدوحة في نسخته الـ20 تحت شعار “التحول إلى عصر جديد” وفقاً لموقع قناة”ليبيا الأحرار” أن القوانين في ليبيا قديمة وبالتالي تواجه الحكومة بعض العقبات في التنفيذ خاصة مع عدم وجود تعاون من مجلس النواب لذلك.

وحثت وزيرة الخارجية مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب على أن يكونا أكثر مسؤولية بالنظر إلى المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وأن يفتح الليبيون حوارا صريحا حول الفساد والسوق السوداء وكيفية استخدام الموارد المالية للدولة لمواجهة ذلك وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن بعض الأطراف تحاول التمسك بالسلطة فقط والاستفادة من الوضع القائم، داعية إلى التفكير بشكل جماعي لإجراء تغييرات سياسية واقتصادية ووضع استراتيجية انتقالية تشمل كل المؤسسات الموجودة في الدولة.

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