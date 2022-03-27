ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل الشريف إن ما يقوم به مجلس النواب ليس مماطلة، لكنه تريث وخطوة مدروسة كون التوافق الليبي- الليبي الأخير بين المجلسين تم بمعزل عن أي تدخل دولي من الأمم المتحدة.

الشريف بيّن في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن هدف البرلمان من هذا التريث في تشكيل لجنة القاعدة الدستورية هو التأكد من مصداقية مجلس الدولة في المضي قدمًا في التعديلات الدستورية الأخيرة، ويريد أن تبدأ الاجتماعات في مدينة البيضاء (شرق ليبيا) كما نص التعديل الدستوري.

وتابع: “يريد البرلمان أن يعرف ما الدور الذي تقوم به المستشارة الأممية بخصوص توافق ليبي-ليبي، ولماذا تدخلت بعدما حصل هذا التوافق”، وفق قوله.