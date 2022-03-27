ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالغني الفطيسي إن رئيس المجلس يمارس المماطلة والتعنت بخصوص تشكيل لجنة لإنجاز قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت.

الفطيسي اعتبر في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن عقيلة صالح يحتكر القرار في المجلس، مخالفًا بذلك كل اللوائح والنصوص الدستورية.

وأوضح أن “صالح يستفيد في ذلك من إقفال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمعنية بالطعون في تلك المخالفات، لذا ندعم قيام المجلس الرئاسي باعتماد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات بمراسيم رئاسية”.

وأفاد بأن مجلس النواب برئاسته الحالية استنفذ جميع الفرص ليكون جزءًا رئيسًا في الحل ويجب على الليبيين عدم ترك مستقبلهم مرهونًا بهذا المجلس.