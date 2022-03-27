ليبيا – قالت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري إن حتى يتم انجاز انتخابات نهاية هذا العام يجب أن تعالج كل المشاكل التي تحدث عنها عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات،ورفع القوة القاهرة ومعالجة الأخطاء التي حصلت، وقبل كل ذلك يجب تمكين الحكومة الشرعية برئاسة فتحي باشاآغا، من دخول العاصمة لتقوم بما عليها من دعم مالي ولوجستي للمفوضية.

المسماري وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” وبخصوص تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز حول الانتخابات، أكدت أن ويليامز تدرك أنه ليس هناك إمكانية لإجراء الانتخابات في يونيو، والبرلمان غير معني بما تقوم به.

وختمت المسماري بالقول: “البرلمان توافق مع مجلس الدولة وقمنا بالتعديل 12 للدستور، وعلى ستيفاني ويليامز أن تدعم توافقات مجلس النواب والدولة؛ لأن التعديل 12 الدستوري يؤكد على لجنة 24 (12 من البرلمان و 12 من مجلس الدولة) يتوافقون حول قاعدة دستورية ويتم على إثر ذلك إجراء الانتخابات”.