ليبيا – كشف مصرف ليبيا المركزي السبت عن وصول شحنة السيولة الأولى لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار.

يأتي ذلك استمراراً لبرنامج توحيد مصرف ليبيا المركزي وبعد الاتفاق على مسار توفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية بين المحافظ ونائب المحافظ ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتم استلام الشحنة من قبل مصرف ليبيا المركزي بنغازي ليتولى توزيعها على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية وتأتي هذه الشحنة في اطار الشحنات المخطط نقلها بقيمة مليار دينار اعتبارا من اليوم السبت وفقاً للمواعيد المحددة والمتفق عليها.