ليبيا – قال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاآغا إن ما يروج بأن هناك اتفاقية بينه وبين خليفة حفتر هو عارٍ عن الصحة تمامًا.

باشاآغا أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة إلى أن علاقته لم تتغير مع تركيا، وهي علاقة متينة وبعض الأطراف حاولت أن تشوش على تلك العلاقة.

وتابع: “مصر لم تتدخل إطلاقًا في تشكيل هذه الحكومة، وأكدت للأمين العام للأمم المتحدة التزامنا بإجراء الانتخابات”.

كما أضاف: “الدبيبة كان يقول في المجالس الخاصة في مصراتة إنه لن يسلم السلطة منذ بداية الحكومة، وطلب من عدد من السفراء تمديد عمل حكومته لسنتين أو أكثر”.

وأوضح أنه التقى العديد من السفراء والأطراف الدولية في تونس وبيّن لهم أن عملية اختيار الحكومة كانت شفافة تمامًا.